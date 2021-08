Britney Spears : La chanteuse avoue qu’elle s’aime mieux bien enrobée

Bientôt libérée de la tutelle de son père, Britney Spears s’est lâchée sur son compte Instagram.

Quelques heures plus tard, la chanteuse de 39 ans a publié des clichés de son visage avec quelques considérations sur son poids. «C’est vraiment bizarre, a-t-elle écrit. Quand j’essaie de mincir, ça commence généralement par mes jambes, puis mon ventre, puis mon visage…» Elle ajoute ensuite: «Si vous glissez votre doigt sur la deuxième photo, vous pouvez vraiment voir à quel point mon visage est mince, mais je ne suis pas sûre de l’aimer.» «J’ai quelques danses de l’été où j’avais l’air plus lourde, mais c’est bizarre parce que je pense que j’étais plus heureuse.»

Et le fric?

Si la bientôt quadragénaire va connaître un tournant dans son existence dès que son père ne sera plus son tuteur, une question reste ouverte: quelle somme lui reviendra? Britney Spears n’a plus aucun droit de regard sur ses comptes bancaires, ni sur la gestion de ses dépenses depuis treize ans. Selon The Sun, des experts juridiques auraient d’ores et déjà établi que «80 à 90% de ses revenus n’ont pas été comptabilités depuis plus d’une décennie». Pas moins de 25 parfums au nom de la chanteuse, une résidence à Las Vegas, le contrat pour être jurée à l’émission «X Factor» en 2012… Autant de revenus dont, selon le tabloïd, la pop star n’a jamais vu la couleur…