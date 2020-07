SUISSE

La chanteuse Emilie Zoé remporte un nouveau prix de prestige

Une année et demie après avoir été sacrée aux Swiss Music Awards, la Lausannoise est récompensée par un Prix suisse de musique.

Pour Emilie Zoé, Lausannoise installée à Neuchâtel, c’est un second prix national d’envergure en très peu de temps. Elle avait été sacrée Meilleure artiste romande lors des Swiss Music Awards en 2019. La chanteuse et guitariste de 29 ans, qui se décrit volontiers comme «une amoureuse sincère de la musique, une artisane passionnée», a publié «Pigeons - Soundtrack for the Birds on the Treetops Watching the Movie of Our Lives», album réalisé avec Christian Garcia-Gaucher, le 3 avril 2020. Elle travaille actuellement sur son prochain album solo, attendu pour début 2021.