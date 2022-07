«La Belle et la Bête» : La chanteuse H.E.R sera Belle dans une émission anniversaire

En décembre, la chaîne ABC diffusera une émission spéciale. C’est la première fois qu’une femme afro-philippine incarne la princesse Disney.

H.E.R avait chanté lors du Super Bowl en 2021. Imago

En 1992, le dessin animé de Walt Disney «La Belle et la Bête» était le premier film d’animation à être nommé aux Oscars. Il a remporté deux statuettes: la meilleure musique originale et la meilleure chanson originale. Trente ans plus tard, la chaîne de télévision ABC prévoit une émission spéciale de deux heures intitulée «Beauty and the Beast: A 30th Celebration». La chaîne a annoncé, ce mercredi 20 juillet, que la chanteuse H.E.R jouera le rôle de Belle. Elle rejoint ainsi Jon M. Chu, le producteur exécutif, et Hamish Hamilton, le réalisateur. Le reste du casting sera annoncé prochainement.

La chanteuse, de son vrai nom Gabriella Wilson, a réagi dans «Variety»: «Je n’arrive pas à croire que je vais pouvoir faire partie de l’héritage de «La Belle et la Bête». Le monde va voir une Belle noire et philippine! J’ai toujours voulu être une princesse Disney, et j’ai la chance de travailler avec deux merveilleux réalisateurs, Hamish Hamilton et mon préféré, Jon M. Chu. C’est vraiment surréaliste et je ne pourrais pas être plus reconnaissante»

De son côté, Jon M. Chu s’est dit ravi de cette collaboration. «Avec son talent extraordinaire évident et sa présence sur scène, H.E.R. est la parfaite incarnation de notre Belle et nous sommes ravis que le public puisse la voir dans cette célébration de la créativité», a-t-il déclaré, avant d’ajouter: «Nous avons tous deux été influencés en tant que conteurs par le film d’animation original, c’est donc très excitant de collaborer ensemble pour honorer l’art de ce classique intemporel, tout en inspirant une toute nouvelle génération de créateurs».

Cette émission anniversaire a été imaginée dans un format hybride. En plus d’une projection du film, elle contiendra des performances musicales inédites et de nouveaux décors et costumes inspirés de l’histoire originale. L’émission sera diffusée le 25 décembre, sur ABC, et sera ensuite disponible en streaming sur Disney +.