London Grammar : La chanteuse Hannah Reid a failli arrêter la musique

La Britannique a révélé qu’elle ne supportait plus la manière dont l’industrie musicale, au sens large, la traitait. Elle a bien failli baisser le rideau.

La Britannique de 31 ans a en effet raconté au «Telegraph» qu’elle avait bien failli arrêter la musique en 2019. «Je sentais que je n’étais plus faite pour l’industrie musicale. C’est vraiment un monde de cowboys, surtout si vous êtes une femme. Ce milieu, qui exploite les femmes, est incroyablement sexiste», a-t-elle affirmé. La chanteuse avait également l’impression de n’être qu’une «vache à lait»: «Tout devait être fait selon les conditions dictées par les hommes. C’est quand même un sacré truc de n’être même pas considérée en tant que musicienne. On aurait pu travailler sur un morceau que j’avais écrit et toutes les discussions auraient été centrées sur Dan et Dot (ndlr: les deux autres membres du groupe). J’avais le sentiment d’être complètement invisible aux yeux des producteurs ou des ingénieurs du son. Plus le groupe grandissait, plus je devais me faire petite.» L’apparence d’Hannah était également sujette à caution: «On ne m’a jamais dit que je devais être sexy ou montrer plus de peau. En revanche, il y avait des frictions sur ce que je portais. J’ai donc voulu y mettre en terme. Je me suis effectivement désexualisée.»