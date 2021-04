Carnet noir : La chanteuse italienne Milva est morte

La célèbre chanteuse italienne Maria Ilva Biocati, plus connue comme Milva, est décédée à l'âge de 81 ans, ont annoncé samedi les médias italiens citant sa famille.

Milva, malade depuis des années, est morte vendredi soir à Milan (nord), a indiqué sa fille à l'agence Ansa. Elle avait interprété certains des plus grands succès de la chanson italienne des années 1960 et 1970 et sa chevelure rousse était connue bien au-delà des frontières de la péninsule.