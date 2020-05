Royaume-Uni

La chanteuse Rihanna croule sous les millions

L’artiste de La Barbade est la première femme à apparaître dans le classement des musiciens les plus riches vivants en Angleterre dressé par le «Sunday Times».

Rihanna, qui réside à Londres, dispose d’une fortune estimée à 555 millions de francs. Ce maous pactole lui permet de figurer à la 3e place de la dernière Rich List en date du Sunday Time . Devant elle se trouvent les musiciens Andrew Lloyd Webber (compositeur de comédies musicales dont «Cats») et l’ex-Beatles Paul McCartney, chacun riche de 949 millions de francs.

Selon le journal, la chanteuse de 32 ans a fait fortune essentiellement grâce à la marque de cosmétiques Fenty Beauty, qu’elle a lancée en 2017 et dont elle détient 15%, évaluée récemment à près de 3 milliards de francs. Au niveau mondial, Rihanna serait désormais la chanteuse ayant le plus gros compte en banque, devant Madonna (548 millions), Céline Dion (433 millions) et Beyoncé (385 millions), a indiqué la BBC.