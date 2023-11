La chanteuse SZA en tête des nominations aux Grammy Awards

SZA a remporté le Grammy de Meilleur duo pop en 2002 pour «Kiss Me More» enregistré avec Doja Cat. Imago

Avec son tube «Kill Bill», inspiré des films de Quentin Tarantino, et son deuxième album «SOS», SZA, 34 ans, pourra tenter de décrocher, le 4 février 2024 à Los Angeles, le Grammy dans des catégories reines comme chanson et enregistrement de l’année, ainsi que meilleur album. Révélée par son premier opus en studio «Ctrl» en 2017, l’Américaine s’est depuis imposée comme un grand nom de la R&B et a collaboré avec des poids lourds du hip-hop comme Drake ou Kendrick Lamar. Celle qui a utilisé le pseudo «.» pour poster des inédits sur SoundCloud est nominée en tout dans neuf catégories.

La concurrence viendra essentiellement d’autres artistes féminines, comme le rouleau compresseur pop venu de la country, Taylor Swift (six catégories), l’ancienne égérie Disney Olivia Rodrigo, «révélation de l’année» 2022 qui a signé un album – «Guts» – très salué par la critique (six catégories), ou encore Billie Eilish (6), la rockeuse Phoebe Bridgers (7, dont 6 avec son supergroupe boygenius) et l’étoile montante de la R&B Victoria Monét (7).

Taylor Swift dans l’Histoire?

Taylor Swift bat tous les records avec ses albums réenregistrés pour en récupérer les droits, et sa tournée «Eras Tour», qui s’annonce comme la première dépassant les milliards de dollars de recettes et dont l’adaptation en film a aussi rempli les salles obscures. Elle pourrait entrer un peu plus dans l’Histoire si elle remporte le prix de l’album de l’année avec son dixième opus «Midnights», ce qui ferait d’elle l’artiste qui a remporté le plus de fois cette catégorie, la plus prestigieuse. Elle dépasserait Frank Sinatra, Paul Simon et Stevie Wonder, déjà couronnés, comme elle, trois fois.

Mais lors de la 66e cérémonie des Grammy Awards l’autre phénomène à surveiller sera le blockbuster du cinéma «Barbie», dont les titres de la bande originale «What was I made for?» (Billie Eilish) et «Dance The Night» (Dua Lipa) concourent pour la chanson de l’année, face à «Anti-Hero» (Taylor Swift) et l’énergique «Vampire» (Olivia Rodrigo). Le blockbuster de Greta Gerwig a fait le siège de la catégorie de la meilleure chanson pour un média visuel, avec quatre titres sur les cinq nommés. Au total, «Barbie» totalise onze nominations.

Alors que la pop et le R&B se taillent la part du lion, le rock et le hip-hop devront livrer leurs batailles dans des catégories spécifiques à leur genre. Ainsi, les Rolling Stones peuvent espérer remporter un gramophone soixante ans après leur formation, avec «Angry» (catégorie meilleure chanson rock).