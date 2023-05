La légende du rock Tina Turner s’éteint à l’âge de 83 ans

Le comeback le plus marquant de l’histoire de la musique

Tina Turner a commencé sa carrière dans les années 1950 aux côtés de son mari de l’époque, Ike Turner – dont elle racontera les violences conjugales des années plus tard dans son autobiographie, «Moi, Tina», portée à l’écran en 1993. Après un passage à vide, la chanteuse avait fait l’un des comebacks les plus spectaculaires de l’histoire de la musique dans les années 1980 avec son album «Private Dancer» (1984), sur lequel on trouve le single «What’s Love Got Tot Do With It» qui lui vaudra un Grammy Award. Suivront «We Don’t Need Another Hero» – bande originale de «Mad Max: au-delà du dôme du tonnerre» (1985), «The Best» (1989) ou encore «Goldeneye», bande originale du «James Bond» éponyme sorti en 1995.