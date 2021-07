Rita Ora fait installer des panic rooms dans sa propriété

Rita Ora : La chanteuse veut dormir tranquille

Rita Ora, 30 ans, veut faire installer des «panic rooms» dans la propriété qu’elle a acquise à Londres.

Deux pièces avec serrures solides et couverture de téléphonie mobile assurée. La demande, exigée en raison du classement du bâtiment, mentionne que «le succès, la renommée, la richesse et l’exposition de l’artiste au public et aux médias la laissent ouverte à des risques et intentions de sinistres inconnus».