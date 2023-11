La chanteuse Yseult s'estime boycottée par les radios françaises

Yseult en a gros sur la patate. La chanteuse de 29 ans, révélée par l’émission «Nouvelle Star» en 2014 et lauréate d’une Victoire de la musique en 2021, a poussé un coup de gueule sur les réseaux sociaux. Celle qui se sentait malmenée en France avant de déménager en Belgique a déploré le fait que ses morceaux ne passaient pas sur les radios. «Je tiens à exprimer ma gratitude envers toutes les radios françaises qui ne diffusent pas ma musique! Grâce à vous, j’ai réalisé qu’un(e) artiste pouvait exister sans votre soutien. De nos jours, il est possible de fidéliser une audience et de promouvoir une œuvre, via d’autres plateformes bien moins traditionnelles», a-t-elle ironisé.