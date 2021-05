Face à ce constat, les forces de l’ordre ont décidé de procéder ces prochains jours à des contrôles. Elles annoncent ce mercredi qu’elles vont cibler «les lieux connus des adeptes de la conduite bruyante». L’objectif de ces contrôles vise à apaiser la cohabitation entre les usagers de l’espace public et la circulation. Et obtenir une amélioration de la qualité de vie des riverains de zones bruyantes.

Celles et ceux qui incommodent la population seront dénoncés

Ces contrôles auront lieu en journée comme en fin de soirée. «Ils ont pour but d’intercepter les conducteurs et conductrices ayant un comportement générant des nuisances sonores inutiles et d’examiner les modifications techniques apportées aux véhicules émettant un bruit suspect, déclare la police cantonale. Dans le cadre de cet effort particulier, nous dénoncerons au Ministère public et au Service cantonal des automobiles celles et ceux dont le comportement incommode la population.»