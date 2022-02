Olympisme – La chasse au panda «Bing Dwen Dwen» est ouverte

Entre 15’000 et 20’000 invités pour la cérémonie d’ouverture. Un total d’environ 150’000 sésames pour des spectateurs hors de la bulle olympique. Et puis c’est tout. Le peuple chinois ne vit ses 2es Jeux en 14 ans que de loin. Souvent, il n’en a que les mauvais côtés. Sur les sites situés en montagne – comme l’alpin à Yanqing – personne ne peut s’y rendre. Des chanceux peuvent quand même aller assister à d’autres épreuves de ski à Zhangjiakou, et vibrer avec des petits drapeaux bien rangés en tribunes.