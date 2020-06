Fribourg

La chasse aux bâtiments énergivores est ouverte

Un Centre de compétence, réunissant des spécialistes, les associations professionnelles et patronales ainsi que des représentants des propriétaires, tentera d’accélérer le taux de rénovation des bâtiments, actuellement très faible.

La première étape s’étendra sur un an, période pendant laquelle la pertinence d’un tel centre sera évaluée. Le CCRB réunira la Haute école d’ingénierie et d’architecture de Fribourg, le smart living lab, le Building Innovation Cluster, les associations professionnelles et patronales concernées, les représentants des propriétaires et les milieux financiers.