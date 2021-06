Berne - La chasse aux chauffards sonores peut commencer

«Les émissions sonores des voitures et des motos excessivement bruyantes provoquent des désagréments et peuvent même se révéler nocives». C’est le constat fait par la Commission de l’environnement et de l’aménagement du territoire (CEATE) du Conseil des États, suivant les conclusions du Conseil national. En mars dernier, celui-ci avait adopté par 119 voix à 65 une motion demandant d’agir contre le bruit excessif des moteurs. La Chambre des cantons l’a suivie, ce mardi par 34 voix à 7, confirmant aussi la volonté du Conseil fédéral d’agir pour préserver nos oreilles et nos nerfs.