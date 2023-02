Test : La chasse aux monstres version EA manque sa cible

Alors que la licence «Monster Hunter» règne en maître sur la chasse aux monstres depuis des années sans réelle concurrence digne de ce nom, EA a chargé Koei Tecmo de rivaliser avec la franchise de Capcom en réalisant «Wild Hearts». Les créateurs de la saga «Dynasty Warriors» ont donc bâti un monde ins­piré du Japon féodal réparti entre plusieurs zones possédant chacune leur faune et leur flore. Évidemment, de grosses bestioles appelées Kemono hantent ces lieux, et il faut les tuer afin de récupérer des composants pour améliorer ses équipements. Et les chasseurs disposent de huit armes différentes et leurs déclinaisons, du katana à la grande épée en passant par le marteau et d’autres joyeusetés pour se ­défaire des créatures.