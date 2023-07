Déchets illégaux: une commune offre une récompense pour des infos

À Lüterkofen-Ichertswil (SO), des déchets sont régulièrement déposés illégalement dans la forêt. Afin d’y remédier, la commune a promis sur Facebook une récompense de 1000 francs pour toute information permettant de «traquer» le ou les coupables.

«Le littering est un problème dans la commune depuis le coronavirus», précise Roger Siegenthaler, le président. Selon lui, c’est à cette époque que la quantité de déchets déposés a fortement augmenté. «Les gens étaient beaucoup plus chez eux et après avoir nettoyé, ils se débarrassaient de leurs ordures gratuitement dans la forêt», poursuit-il.

Si le phénomène s’était estompé après la pandémie, il y a déjà eu trois cas depuis début 2023. Et un constat s’impose: l’élimination des déchets a généralement lieu dans un rayon de 500 m autour du même site. «Les gens tournent de la route cantonale vers une rue inutilisée et interdite à la circulation. Ils s’y arrêtent et jettent leurs ordures dans le fossé», reprend le président.