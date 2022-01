Suisse alémanique : La chasse aux rassemblements de tuning est ouverte

La police a dispersé une rencontre de 200 véhicules samedi, à Bâle-Campagne, et un autre réunissant une centaine de voitures à Winterthour.

Les amateurs de grosses cylindrées sont dans le collimateur des forces de l’ordre en Suisse alémanique depuis le début de l’année. Une semaine après avoir contrôlé un rassemblement d’environ 200 bolides à Otelfingen (ZH), la police est de nouveau intervenue samedi à Oberwinterthur (ZH) et Bâle-Campagne.

Dans le premier cas, une centaine de fans de tuning ont été contrôlés sur un parking. La police de Winterthour, aidée par la police cantonale zurichoise, précise dans un communiqué être intervenue samedi soir entre 22 h 30 et 1 h 30 car des voisins s’étaient plaints du bruit occasionné par le rassemblement.

Menace pour «la tranquillité»

Sept conducteurs ont été dénoncés pour des modifications techniques non conformes. Les autorités de Winterthour écrivent qu’elles ne tolèrent pas ces rassemblements de voitures, «qui menacent la tranquillité, l’ordre et la sécurité publique».



Toujours samedi soir, dans la campagne bâloise, un autre rendez-vous du genre était organisé, selon le «Blick», qui s’est rendu sur un parking à Sissach (BL). Le quotidien alémanique parle d’environ 300 amateurs de belle mécanique qui s’y étaient donné rendez-vous vers 20 h 30. La police est intervenue pour disperser ce rassemblement illégal une heure plus tard. Elle a dénombré environ 200 véhicules.