Eric Antoine : «La chasse, c’est une aberration!»

Défenseur de la cause animale, le magicien Eric Antoine pousse un coup de gueule, en espérant que les mentalités évoluent à ce sujet.

Eric Antoine a un immense respect pour les animaux. Les voir maltraités le révolte au plus haut point. Interviewé par le Parti animaliste français, le magicien de 44 ans a fait part de son dégoût pour la chasse. «C’est une aberration. Pour quel plaisir? Pour moi, la quête du pouvoir est souvent une expression de l’impuissance», a-t-il expliqué. Le juré de «La France a un incroyable talent», sur M6, s’est aussi souvenu des parties de pêche que son grand-père lui avait fait découvrir, quand il était enfant. «C’était un moment de partage, mais on aurait pu juste se balader en montagne ou cueillir des champignons. Mon grand-père a été éduqué comme ça. Il a voulu transmettre à ses petits-enfants l’idée d’aller pêcher des truites dans les torrents. On les sortait de l’eau, on leur mettait un bon coup de massue sur la gueule. Il y avait une violence terrible qui, en même temps, était éducationnelle», constate-t-il.