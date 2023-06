Courrendlin (JU): «La chatte a perdu ses petits dans le feu mais elle les cherche toujours»

Dix ans de travaux

Depuis 2011-2012, au fil des ans, Philippe Widmer a entrepris des travaux conséquents sur l’exploitation familiale qu’il a reprise à son papa. Il a notamment installé une fosse à purin et un hangar tout en construisant une nouvelle maison. «Tout était en ordre. Et je recevais régulièrement la visite des inspecteurs de l’ECA au fur et à mesure des travaux», rappelle l’agriculteur. En 2022, il a investi 100’000 francs supplémentaires pour agrandir le rural qui a pris feu dimanche. «Sur le montant investi, j’ai environ des factures pour 90’000 francs. Je ne sais pas si l’ECA va entrer en matière. Mais j’admets que dans mon malheur, j’ai eu de la chance, car les choses auraient bien pu être pires», commente le quadragénaire.