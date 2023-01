Insolite : La chatte de Taylor Swift est richissime

Certains animaux de compagnie ont des destins hors du commun. Selon une enquête réalisée par le site AllAboutCats.com et relayée par «Forbes», la chatte de Taylor Swift, Olivia Benson, 8 ans, a une valeur nette estimée à 97 millions de dollars. Le Scottish Fold a gagné cette fortune en jouant aux côtés de sa maîtresse au succès fulgurant dans plusieurs vidéoclips, en apparaissant dans de nombreuses publicités, notamment pour Diet Coke et Ned Sneakers, et en ayant sa propre ligne d’articles.

On ignore cependant si les deux autres chats de la chanteuse américaine de 33 ans, Meredith Gray et Benjamin Button, ont la même valeur financière qu’Olivia. Une chose est sûre, cette dernière se retrouve en troisième position des animaux de compagnie les plus riches au monde. En premier: le berger allemand Gunther VI qui a hérité de 500 millions de dollars de sa défunte maîtresse la comtesse allemande Karlotta Leibenstein, qui n’avait pas d’enfants. Vient ensuite le chat Nola Cat, star du Net, dont la fortune est estimée à 100 millions de dollars. Le site indique également que les quatre chiens d’Oprah Winfrey hériteront chacun de 30 millions de dollars au décès de leur propriétaire et que Choupette, la chatte du regretté Karl Lagerfeld, a hérité de 13 millions de dollars.