Règles douloureuses - La chaudasse soulage les crampes menstruelles

«L’idée de la chaudasse est née un jour où je vendais mes produits au marché de Noël, explique Lisa Billiard, cofondatrice de Cagole Nomade, marque de vêtements féministe et écoresponsable fondée à Marseille. J’étais pliée en deux à cause des douleurs liées à mon cycle et j’aurais tout donné pour pouvoir bosser avec une bouillotte sur le ventre mais ce n’est pas très pro. C’est là que j’ai eu l’idée de créer un accessoire discret qui puisse soulager les crampes menstruelles de façon naturelle.»

Cagole Nomade

Sujet encore tabou

Convaincue que son idée peut aider de nombreuses femmes, la Marseillaise, âgée de 27 ans, se lance à la recherche de financements. En vain. «Que ce soit au niveau des bourses ou des banques, personne n’a voulu nous apporter son soutien», regrette-t-elle. Principale raison invoquée? Ce projet ne serait pas d’utilité publique. «C’est complètement hallucinant d’entendre ça connaissant la part de la population qui est touchée par cette problématique, note-t-elle. Certaines structures nous ont aussi clairement dit qu’elles ne souhaitaient pas que leur nom soit associé à celui de la chaudasse ni à la thématique des règles. Il y a encore un gros tabou à ce sujet», déplore-t-elle.

Amélie Canon

Adapté aux besoins des femmes

Loin de se décourager, il lui faudra plus d’un an pour mener son projet à bien, la jeune femme décide de s’autofinancer. Pour créer le produit le mieux adapté aux besoins des femmes qui ont leurs règles, elle élabore un questionnaire en ligne auquel 300 personnes répondent et conduit une trentaine d’entretiens téléphoniques. «Les critères qui sont le plus ressortis étaient, notamment, la praticité, la légèreté, la mobilité et l’inclusion en termes de tailles», remarque Lisa Billiard.

Cagole Nomade

Légèreté et discrétion

Résultat: une banane légère et discrète, fabriquée avec des fins de rouleaux de tissus de la confection industrielle dans un atelier de réinsertion professionnelle en France. L’utilisation l’accessoire est très simple. On met au micro-ondes une compresse de gel durant 1 minute environ, puis on la glisse dans le petit sac. Celui-ci reste chaud entre 30 et 45 minutes. «Les investisseurs m’ont reproché de vouloir concevoir un produit trop simple, mais je n’ai aucune envie de m’inscrire dans le culte de la performance, souligne Lisa Billiard. L’idée est juste de pouvoir apporter une solution pratique pour soulager les femmes au quotidien.»