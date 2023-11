La Chaux-de-Fonds: 2,5 millions récoltés pour replanter des arbres

Le 24 juillet dernier, un violent orage s’abattait sur les Montagnes neuchâteloises, détruisant tout ou presque sur son passage. Si, cent jours plus tard, les stigmates de la tempête sont moins visibles à La Chaux-de-Fonds, la reconstruction des parcs publics et la replantation des arbres représentent toujours un défi de taille. Pour rappel, environ 1500 arbres avaient été déracinés dans l’espace public. Afin de remplacer ces derniers, la Ville en avait appelé à la solidarité des communes, entreprises et privés des quatre coins de la Suisse, en août dernier.