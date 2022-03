Hockey sur glace : La Chaux-de-Fonds à une victoire des demies, Sierre sauve une balle de match

Le HC La Chaux-de-Fonds renverse Viège au bout du suspense (3-4), le HC Sierre accroche son premier succès des playoff face à Olten (4-1).

Le Sierrois Benjamin Bonvin a été l’auteur d’un but samedi face à Olten.

Comme lors des trois derniers matches, le HC La Chaux-de-Fonds s’est fait bousculer par Viège. Et comme lors des trois derniers matches, le score final a été de 4 à 3. Cette fois, la victoire est tombée dans l’escarcelle des Neuchâtelois, qui mènent à présent 3 à 1 dans ce quart de finale des playoff.

Samedi sur la glace viégeoise, les deux formations ont passé la soirée à se courir après. Par trois fois, les Valaisans ont pris l’avantage au score grâce Haberstich (15e), Olausson (21e) et Kuonen (38e). Mais par trois fois également, les Chaux-de-Fonniers ont réussi à donner la réplique à leur adversaire: Hunterbriker signait un doublé (19e et 31e) avant que Carbis n’égalise en power play à cinq minutes du terme.

Et alors que la rencontre semblait se diriger vers une prolongation anxiogène entre deux équipes bien décidées à se rendre coup pour coup, Hunterbriker, encore lui, a jeté un froid sur la Lonza Arena en inscrivant un ultime but (56e).

Avec ce succès obtenu de haute lutte, les hommes de Thierry Paterlini ne sont plus qu’à une victoire de rallier les demi-finales.

Le HC Sierre a su saisir sa chance

Pour sa part, le HC Sierre a refusé de partir en vacances. Les Valaisans ont sauvé une balle de match face à Olten, sans pitié jusqu’ici. Les hommes de Dany Gelinas ont su saisir leur chance dans les moments opportuns, en frappant là où ça fait mal, à savoir en début et en fin de période.

Ainsi, Castonguay (18e), Bonvin (23e) et Montandon (42e) ont permis aux coéquipiers de Goran Bezina de prendre le large face à la deuxième meilleure équipe de la saison régulière. Et alors que les pensionnaires de Graben venaient d’inscrire le troisième but de leur soirée, Olten est parvenu à réduire l’écart dès la minute suivante.