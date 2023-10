Gangs La Chaux-de-Fonds/Bienne: peines clémentes après un enlèvement

Screenshot YouTube

De 10 mois à 29,5 mois de prison, parfois ferme, parfois avec sursis: les sept accusés dans l’affaire de l’enlèvement et du passage à tabac d’un jeune Biennois par le groupe de jeunes des Montagnes neuchâteloises, le «47», s’en tirent plutôt bien.

«Malgré la violence de l’affaire et l’émotion qu’elle a suscitée, l’enquête a été rendue difficile par le manque de collaboration des accusés et le nombre de protagonistes, a rappelé le juge Alain Rufener. Il reste donc beaucoup de points obscurs quant au rôle des prévenus.» Qui était présent où ce soir de mars 2021, qui a frappé ou non: seuls quelques vidéos et les témoignages de la victime et d’un des prévenus pouvaient l’indiquer. C’est donc largement sur la base du doute que le Tribunal criminel a rendu des peines bien plus clémentes que les réquisitions du Ministère public, qui allaient de 2 à 7 ans de prison ferme.

Chacun des sept inculpés a été condamné pour la séquestration, car leur présence a suffi à «faire nombre» et empêcher ainsi le malheureux de partir, de plus pour des «raisons d’agir futiles». Certains ont aussi été reconnus coupable d’enlèvement (pour avoir placé la victime dans un coffre de voiture) ou d’agression (pour l’avoir frappée). La contrainte a aussi été retenue à l’égard d’un des prévenus ayant forcé le jeune Biennois à tourner une vidéo Snapchat demandant à ses amis de venir le chercher, car il était retenu dans une cave. La peine la plus clémente, soit dix mois avec sursis, revient au seul jeune ayant largement collaboré à l’enquête en se dénonçant lui-même ainsi que ses camarades.

Chances de réinsertion

«Le juge a tenu compte du jeune âge de mon client», s’est réjoui Me Laurent Seiler, qui défendait le prévenu le plus lourdement accusé. «C’était son rôle; la peine de 7 ans requise, pour un jeune de 21 ans, aurait eu des effets catastrophiques sur son avenir et ses chances de réinsertion, tandis que, depuis la prison, il a déjà effectué de nombreuses démarches pour trouver du travail et renouer avec sa famille. C’est une deuxième chance nécessaire.»

Plusieurs prévenus faisaient face à une expulsion possible, requise par la procureure – le juge n’en a retenu qu’une seule vers l’Italie, à l’encontre du seul jeune absent du procès, car à l’étranger. Les trois autres ayant grandi en Suisse, y ayant leur famille et leur projet d’avenir professionnel, ont bénéficié de la clémence des juges. «Heureusement, et cela semble logique, explique Me Lionel Capelli. Mon client a toute sa vie en Suisse, son avenir aurait été très, très compliqué s’il avait été renvoyé au Portugal, qu’il a quitté à l’âge de 11 ans et où il n’a personne de proche.»

Ministère public désavoué

Partiellement désavouée, notamment par manque de preuves solides, la procureure Ludivine Ferreira Broquet refuse de parler d’une gifle. «Il y a toujours deux perdants dans un procès, et ce sont les prévenus et la victime. Le juge l’a bien relevé: l’enquête a été rendue très difficile par l’omerta des divers acteurs de cette affaire.» Pour la représentante du Ministère public, il est trop tôt pour définir si celui-ci souhaite faire appel; elle consultera le verdict détaillé avant de se prononcer.