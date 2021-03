L’équipe entraînée par Thierry Paterlini a entamé le duel dans la tunique du patron, en dansant dans la zone défensive de Zurichois déboussolés. Cette emprise s’est logiquement traduite au tableau d’affichage, les Neuchâtelois allumant deux fois la lampe par l’entremise de Lou Bodganoff et de Julien Privet. 2-0 après six minutes: il y avait de quoi voir venir.

En situation d’inconfort à la 42e

Mais le HCC a surtout vu son jeu se disloquer et les GCK Lions se rebeller. A force de reculer et de céder la possession de la rondelle à ses contradicteurs, il s’est mis en danger. Et les Zurichois ne se sont pas gênés pour le punir: à la 42e minute, l’attaquant finlandais Teemu Rautiainen a complété un doublé et rétabli la parité. 2-2.