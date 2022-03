Hockey sur glace – La Chaux-de-Fonds en demi-finales des play-off

Thierry Paterlini et les Chaux-de-Fonniers ont passé en prolongations.

Le HC La Chaux-de-Fonds a remporté jeudi soir le sixième match de son quart de finale des play-off de Swiss League à Viège 3-4 ap (2-1 1-2 0-0) et s’est qualifié pour les demi-finales en remportant le duel 4-2.

Pourtant, la soirée avait mal commencé pour les joueurs de Thierry Paterlini. Après sept minutes, les Valaisans menaient 2-0 grâce à des réussites de Dario Burgener (6'15'') et Linus Klasen (6'38''). Mais les Abeilles n’ont rien lâché et à la 13e minute, Michael Hunterbrinker a ramené les siens dans le match.

La deuxième période a été chaux-de-fonnière, ce que Ludovic Voirol (27e) et Daniel Carbis (35e) ont démontré en faisant passer le score à 2-3 pour leurs couleurs. Mais Viège avait encore de l’énergie pour égaliser, ce qu’a fait Linus Klasen à la 38e minute.

Sans but dans l’ultime période, c’est en prolongations que la rencontre s’est décidée. Et il n’a fallu que 21 secondes à Patrick Petrini pour trouver la faille et envoyer son équipe au tour suivant où elle affrontera Olten, tombeur de Sierre.