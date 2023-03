Hockey sur glace: La Chaux-de-Fonds est en finale

Le HC La Chaux-de-Fonds s’est qualifié jeudi soir pour la finale des play-off de Swiss League. Aux Mélèzes, les joueurs de Louis Matte sont venus à bout de Thurgovie 5-1 et remportent leur série de demi-finale 4-1.

Le HCC ne voulait pas laisser son adversaire prendre confiance et il a très rapidement mis sa patte sur la rencontre. À la 9e minute, Toms Andersons a concrétisé cette domination en marquant le 1-0 libérateur. Quand Olivier Achermann, à la 12e minute, a inscrit le 2-0, les 5225 spectateurs chaux-de-fonniers ont compris que la finale était proche.

Elle est même devenue une évidence après le 3-0 d’Anthony Huguenin (30e) et le 4-0 signé Patrick Petrini en power-play (38e). Avec ces quatre longueurs d’avance, les champions de la saison régulière ont pu gérer la fin de la rencontre avec, peut-être, déjà une pensée en finale. Mais il fallait terminer en apothéose pour les nombreux fans du HCC, ce qu’ils ont fait en inscrivant un cinquième but grâce à Léonardo Fuhrer, à la 55e. Le but de Gian Janett pour les visiteurs (57e) n’a même pas réussi à casser l’ambiance.