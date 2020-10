Cyclisme : La Chaux-de-Fonds et Morteau veulent le Tour de France

Les deux villes ont lancé une candidature transfrontalière pour accueillir une arrivée et un départ de la Grande Boucle.

Les villes de La Chaux-de-Fonds et Morteau (Fr) lancent une candidature transfrontalière pour accueillir une arrivée et un départ d’étape du Tour de France. Les deux villes motivent leur démarche au nom des liens qui les unissent via l’horlogerie depuis plus de deux siècles.