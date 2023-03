Hockey sur glace : La Chaux-de-Fonds fait le break dans sa demi-finale

Il n’y a pas eu de feu d’artifice comme le week-end dernier (7-0), mais les Abeilles ont eu le mérite de se rendre la vie plus facile d’entrée. C’est d’abord Wilkins (11 e ) qui a ouvert la marque, après un joli travail de Dubois au préalable. Puis Olden a doublé la mise dans les dernières secondes du premier tiers.

Les Thurgoviens n’ont pas abdiqué pour autant et sont revenus à 2-1 grâce à Binias (43e) puis à 3-2 via Stehli (57e) après le but qu’on pensait être celui du break venu d’Eugster à 4 contre 5 (48e). C’est finalement Andersons qui a plié l’affaire dans la cage vide à la dernière minute.