Intempéries : La Chaux-de-Fonds frappée par la grêle

La grêle est tombée en force, mardi en milieu d’après-midi, sur La Chaux-de-Fonds (NE). Certains grêlons avaient la taille d’une balle de golf.

Comme une partie de l’Arc jurassien, notamment les Franches-Montagnes (JU), la ville de La Chaux-de-Fonds (NE) a été frappée par la grêle, lundi après-midi, peu après 16 heures. Et plutôt deux fois qu’une. Vers 16h05, une première vague a «envoyé» des grêlons de la taille de balles de golf, nous indiquait un lecteur. Puis, un quart d’heure plus tard, ils étaient un peu plus petits, comme des billes. Pare-brise et carrosseries ont souffert …