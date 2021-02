«Après des échanges fructueux et constructifs, le Conseil communal de la Tchaux et le TCS sont arrivés à un accord portant non seulement sur l'avenir de la Place du Marché, mais aussi sur une redéfinition nouvelle du partenariat qui doit les unir pour le bien des espaces publics partagés entre les différents usagers», annonçait la ville et le TCS vendredi. En novembre dernier, soit il y a tout juste trois mois, l’éventualité d’une piétonnisation de la place du Marché n’avait pas plu et l’association avait lancé un référendum.