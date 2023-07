La Chaux-de-Fonds: les trains CFF circuleront peu à peu dès mercredi

1 / 3 Une cinquantaine de collaborateurs travaillent sur la remise en service des lignes ferroviaires. CFF Les dégâts sur les lignes et certaines haltes sont considérables. CFF Des dizaines d’arbres se sont abattus sur les voies et sur les lignes de contact. CFF

Routes coupées, arbres déracinés, infrastructures détruites: les dégâts qui ont touché La Chaux-de-Fonds lors du puissant orage qui s’est déchaîné lundi, sur la ville, n’ont pas épargné les lignes CFF. Tous les tronçons ferroviaires qui la desservent ont été coupés, et la gare elle-même a été endommagée, ainsi que plusieurs autres haltes. Mais fidèles à leur habitude, les CFF tentent de remettre en service au plus vite ces liaisons. Une cinquantaine de collaborateurs s’affairent à rendre cela possible, indique l’entreprise ce mardi.

Ligne par ligne

Entre La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel, via Les Hauts-Geneveys, les premiers tests de remise sous tension sont annoncés pour la fin de journée mardi, et les premiers trains pourraient recommencer à circuler, dès mercredi matin. Une confirmation sera publiée autour de 17 heures.

Dans la direction de Bienne (BE), via Saint-Imier, une trentaine d’arbres sont tombés sur les voies, tout comme un pylône de ligne à haute tension exploitée par une société tierce. Le déblayage et la réparation vont bon train, mais devraient durer a priori jusqu’à vendredi matin.

La ligne reliant la cité horlogère au Locle a aussi subi d’importantes dégradations, notamment sur des mâts de la ligne de contact. De nouveaux socles doivent être reconstruits, et de nouveaux piliers y seront installés. Ces travaux dureront plus de temps encore; ils sont prévus au moins jusqu’au 7 août.

Bus de ligne toujours partiellement coupés

En l’absence de convois ferroviaires, les CFF ont rapidement mis en place des bus de remplacement. Deux courses par heure circulent actuellement direction Saint-Imier, Le Locle et Les Hauts-Geneveys. Aux heures de pointe, des véhicules supplémentaires relient La Chaux-de-Fonds à Neuchâtel. L’horaire en ligne est tenu à jour, précisent les CFF.

Du côté des bus de ligne circulant dans la cité horlogère, certains ont pu reprendre, dès mardi après-midi, indique la compagnie TransN. Un tronçon autour de la gare est cependant toujours impraticable pour la ligne 301. Les lignes desservant Le Locle, elles, circulent normalement. Les trains direction les Ponts-de-Martel et entre Le Locle et Les Brenets, eux, sont remplacés par des bus. L’application TransN et le site de la société sont tenus à jour, informe-t-elle.