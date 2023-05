NEuchâtel: La Chaux-de-Fonds n’avait jamais eu si peu de neige: la voirie est gagnante

Les économies réalisées ne sont toutefois pas encore chiffrées, et la Ville rappelle dans ArcInfo que les coûts fixes restent importants. Plusieurs facteurs nuancent aussi ce bilan: si le gel est plus rare, il se fait plus inconsistant, forçant parfois à saler jusqu’à quatre fois par jour. Et s’il a moins neigé au total, chaque épisode neigeux oblige la voirie à faire le travail même pour quelques centimètres.