Neuchâtel: En fuite, elle a foncé contre une voiture de police

«Je regrette ce qui s’est passé. Me retrouver au tribunal a constitué un véritable électrochoc. On ne peut pas faire n’importe quoi. J’aurais pu causer du mal à quelqu’un pour une cause qui n’était pas importante», a dit la jeune femme, noiraude et svelte, au tribunal. À l’actif de l’adulescente en training, une scène digne des plus grands films d’action hollywoodiens qui s’était déroulée au Locle, il y a six mois. Un duo avait voulu éviter un contrôle de police à tout prix. Une course-poursuite s’était alors engagée. La conductrice de 21 ans a été jugée vendredi à La Chaux-de-Fonds, dans le cadre d’une procédure simplifiée. Elle a écopé de 18 mois de prison avec sursis pendant trois ans et devra régler les frais de la cause, devisés à près de 5600 francs.