Neuchâtel: le mari jaloux passera 12 ans et 3 mois en prison

Le maçon, qui avait enlevé sa femme et qui s’était précipité dans un ravin en sa compagnie en février 2022, a été reconnu coupable de tentative de meurtre. Le quinquagénaire a également été condamné pour viol et lésions corporelles. Il devra purger 12 ans et 3 mois de prison. La peine a toutefois été assortie d’une mesure thérapeutique institutionnelle. Au terme de sa détention, le ressortissant portugais sera expulsé de Suisse pour une période de dix ans. Il devra en outre supporter les frais de la cause, devisés à 94’900 francs et assumer certains frais d’avocats de ses victimes. Le prévenu et son épouse avaient miraculeusement survécu après avoir dévalé la pente sur 135 m, aux Roches-de-Moron (NE), mais avaient subi de nombreuses blessures.