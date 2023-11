Procès à Neuchâtel: «Si on le sort aujourd’hui, il recommence, c’est sûr!»

Importants montants réclamés

Au chapitre des prétentions civiles, Me De Oliviera a réclamé 10’000 francs de dommages ménagés et 150’000 francs de tort moral pour la mère. Me Röthlisberger a lui réclamé 20’000.francs pour chacun des deux fils, pour atteinte à la personnalité. Pour le cadet, blessé lors du kidnapping de sa mère, l’avocat a encore demandé 8’000 francs de tort moral et 5’800 francs de dommages ménagés. Des montants contestés par la défense qui a en outre demandé le renvoi de ces prétentions devant la justice civile.