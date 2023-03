Hockey sur glace: La Chaux-de-Fonds n’est plus qu’à une marche du titre

Alain Bircher tente ici de s’interposer face à Kaj Suter. Urs Lindt/freshfocus

La Chaux-de-Fonds a peut-être fait le plus dur en finale des play-off de Swiss League. L’équipe entraînée par Louis Matte a péniblement dominé Olten (3-2 ap) pour la troisième fois de suite, dimanche en début de soirée dans des Mélèzes à guichets fermés, pour s’envoler dans cette série pour le titre. Si elles s’imposent mardi soir (19h45) au Kleinholz, les Abeilles deviendront officiellement championnes de Suisse de deuxième division.

Pour cueillir son troisième point de la série, le HCC a, une fois encore, terriblement sué et lutté face à des Souris qui alignaient devant leurs filets Dominic Nyffeler pour la première fois depuis le début des play-off. Si le gardien passé la saison dernière par Ge/Servette a fait du bon job, il a rapidement concédé l’ouverture du score sur un petit numéro du virevoltant Sondre Olden (7e, 1-0). En état de grâce, le top scorer norvégien des Abeilles a inscrit à cette occasion son 13e but – et son 27e point personnel – en autant d’apparitions durant ces séries pour le titre.

Cette réussite a longtemps été l’une des rares situations chaudes à se mettre sous la dent au cours de cet acte III particulièrement fermé. Il y a bien eu un tir sur le montant de Lucas Matewa (15e) qui aurait pu permettre aux hommes de Louis Matte de prendre le large et au public neuchâtelois de passer une fin de journée plus sereine. Mais cette grosse opportunité n’a pas eu pour effet de libérer les deux formations.

Disciplinées et bien en place défensivement, Abeilles et Souris se sont livré une vraie bataille tactique dans une patinoire, elle aussi, tendue et crispée par l’enjeu. C’est d’ailleurs sur une situation de jeu totalement anodine que les Soleurois sont parvenus à égaliser. Sean Collins a remporté un engagement en zone offensive et Lukas Lhotak en a profité pour ajuster Viktor Östlund (35e, 1-1).

Le match a fini par s’emballer au cours des dix dernières minutes du temps réglementaire. Le sniper maison, Oliver Achermann, est d’abord sorti de sa boîte pour redonner l’avantage à ses couleurs (52e, 2-1), inscrivant au passage sa 45e réussite (!) de la saison. Mais une pénalité concédée par Sondre Olden, juste après avoir galvaudé un face-à-face diablement important, a offert un power play et une ultime bouffée d’espoir à Olten. Les Soleurois ont alors logiquement joué leur va-tout en sortant leur gardien. Et avec deux hommes de plus sur la glace, ils ont pu arracher une prolongation plutôt méritée grâce à leur top scorer Timothy Kast, qui a trouvé la faille à 43 petites secondes de la sirène finale (60e, 2-2).

Cette égalisation aurait pu plomber le moral des Chaux-de-Fonniers, qui ont encore eu une énorme opportunité par l’intermédiaire de Sondre Olden à une poignée de secondes de la fin du temps réglementaire, mais ils ont, encore une fois, démontré une grosse force de caractère. Totalement dominées durant la prolongation, les Abeilles ne se sont pas laissées démonter. Elles ont fait corps autour de Viktor Östlund, puis ont profité d’une rupture pour terrasser Olten grâce à Stefan Rüegsegger (66e, 3-2). Le joueur de la deuxième ligne a enfilé le costume du héros et les Mélèzes ont enfin pu totalement exploser.