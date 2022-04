Hockey sur glace – La Chaux-de-Fonds peut avoir des regrets

Kloten sort Thurgovie, la logique est respectée

Jeudi, lors de l’acte 6 des play-off de Swiss League, Kloten s’est imposé 2-3 sur la glace du HC Thurgovie. Le grand favori à la montée en National League a finalement sorti les Thurgoviens (4-2 dans la série) au stade des demi-finales. Ils ont pourtant chèrement vendu leur peau, mais la marche était trop haute pour les quatrièmes de la saison régulière. Mis à part lors de l’acte 3 (6-2 pour Kloten), le HC Thurgovie s’est à chaque fois incliné par un seul but d’écart. La logique a donc été respectée et Kloten retrouvera Olten en finale des play-off. Un match entre le No1 et le No2 de la saison régulière.