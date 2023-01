Hockey: La Chaux-de-Fonds peut toujours envisager la pole-position

Les Neuchâtelois ont oublié de descendre du bus, au Tessin, chez la lanterne rouge. Ils étaient menés à la surprise générale 3-0 après 25 minutes, avant que leur portier Cerviño soit remplacé par Östlund et que le match tourne complètement. Les Abeilles ont égalisé entre la 29e et la 33e, avant de finir le travail proprement. Ce succès porte notamment la marque de l'Austro-Suisse Achermann, auteur d'un quadruplé.

Sierre n'a pas trop tremblé pour gagner à Winterthour, déjà éliminé de la course aux séries depuis des lustres (2-5). Les Valaisans menaient de deux longueurs après un petit quart d'heure et les frères Arnaud et Maxime Montandon ont chacun réussi deux points. Le portier Giovannini a quant à lui réussi la bagatelle de 36 arrêts.