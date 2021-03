Hockey sur glace : La Chaux-de-Fonds prend les devants

Les Neuchâtelois ont remporté l’Acte I de leur série de pré play-off face aux GCK Lions mercredi soir (4-1).

Condamnés in extremis à participer à ce tour de pré play-off, les Chaux-de-Fonniers (8e de la saison régulière) se sont rassurés mercredi soir en remportant le premier match (4-1) de leur série face aux GCK Lions (9e).

Achermann décisif

Les Zurichois ont fini par craquer en début de la dernière période. En double infériorité numérique, les Lions ont concédé le 2-0 fatidique (Stefan Ulmer, 42e). Oliver Achermann a mis les siens à l’abri en signant le troisième but neuchâtelois six minutes plus tard.