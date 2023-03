Hockey sur glace: La Chaux-de-Fonds remporte un acte II explosif

Anthony Huguenin et Darren Boss ont fait plier Jan Mosimann et le HC Olten, dans le deuxième match de cette finale de Swiss League

Bagarre à l’échauffement

Ce deuxième duel entre Souris et Abeilles a tenu toutes ses promesses. Il a surtout commencé avant même le coup d’envoi puisque, chose peu commune dans les patinoires helvétiques, une bagarre quasi générale a éclaté dès l’échauffement, avec Colin Fontana (HCC) et Cedric Hüsler (Olten) comme principaux protagonistes. Le ton – et les poings – était donné.