Hockey sur glace - La Chaux-de-Fonds revient dans sa série contre Olten

Les joueurs de Thierry Paterlini ont de la ressource et la rencontre de jeudi aux Mélèzes (19h.45) vaudra le déplacement.

C’est Olivier Achermann, en power play, qui a montré la voie aux Abeilles en ouvrant la marque dès la 3e minute. Mais c’est aussi avec un homme de plus sur la glace que les Soleurois ont répondu, six minutes plus tard. Stanislav Horansky a trompé Viktor Östlund pour ramener ses couleurs dans le match.