Hockey sur glace : La Chaux-de-Fonds s’offre le dauphin, Sierre s’adjuge le derby

Les Neuchâtelois ont réalisé une belle performance en Swiss League en faisant chuter Olten (4-2), pendant que Sierre a pris le meilleur sur son voisin valaisan Viège en prolongation (4-3).

Ils ont rapidement ouvert le score grâce à Carbis (9e), puis Voirol (22e) et Oejdemark (32e) accentuaient leur avance. Les locaux se sont fait peur dans le troisième tiers, lorsque Lhotak (42e) et Nunn (53e) réduisaient le score, mais Carbis y allait de son doublé en fin de rencontre pour mettre le couvercle (60e).

Au classement, La Chaux-de-Fonds conforte sa 3e place devant le HC Thurgovie, désormais distancé de 10 points (71 contre 81 pour le HCC) et qui compte un match d’avance. Olten, de son côté, laisse filer Kloten en tête. Le leader n’a pas fait de détail contre Langenthal (5-0) et compte désormais 10 unités d’avance (110 contre 101).

Sierre a bataillé jusqu’au bout

Le derby valaisan de la division était également au programme, ce mardi soir. Sierre a bataillé mais s’en est sorti en prolongation face à Viège (4-3). Les joueurs de Dany Gelinas trouvaient la faille dès la 5e minute, par l’intermédiaire de Krakauskas, avant d’être renversés dans le deuxième acte: en l’espace de 6 minutes, Merola (22e) et Brügger (28e) plaçaient Viège en tête. Pour une courte durée seulement puisque Meyrat égalisait dans la foulée (31e). Volejnicek redonnait même l’avantage à Sierre (37e). Les Viégois ne baissaient pas les bras et revenaient une nouvelle fois au score (43e, Brügger). Les deux équipes se départageaient en prolongation et à ce petit jeu, c’est Sierre qui s’en est sorti, grâce à Beauregard (61e).