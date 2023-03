Hockey sur glace: La Chaux-de-Fonds s’offre un premier acte fou

Jaison Dubois et le HCC ont trouvé la solution en prolongations contre Olten.

La Chaux-de-Fonds a parfaitement lancé sa finale des play-off de Swiss League. Menée de deux longueurs et en souffrance durant la première moitié de la rencontre, la formation entraînée par Louis Matte a fait preuve d’une sacrée force de caractère pour renverser Olten au bout du suspense et des prolongations (3-2 ap), mercredi soir dans une patinoire des Mélèzes pleine à craquer et en fusion. Les Abeilles ont sué à grosses gouttes, mais ce sont bien elles qui ont inscrit le premier point de cette série au meilleur des sept matches.