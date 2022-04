Hockey sur glace : La Chaux-de-Fonds s’offre un sursis

Au bord de l’élimination en demi-finale de Swiss League, les Neuchâtelois ont remporté l’acte IV face à Olten (5-4) et reviennent à 3-1 dans la série.

La Chaux-de-Fonds n’a pas dit son dernier mot. Les Neuchâtelois n’ont quasiment aucune chance de se qualifier pour la finale de Swiss League mais, ce dimanche, ils se sont au moins offert le droit d’y croire encore. Battus par Olten lors des trois premières manches de leur demi-finale (1-3, 2-5 et 1-4), ils se trouvaient dos au mur avant l’acte IV. Une défaite et c’était la fin de saison. À l’arrivée, le HCC a écarté une première balle de match, s’imposant 5-4.

Les joueurs de Thierry Paterlini démarraient la rencontre sur les chapeaux de roues, Dubois ouvrant le score dès la 7e minute. Achermann (18e) puis Döpfner (26e) enfonçaient le clou et si Schmuckli réduisait la marque (29e), Petrini (33e) ainsi qu’Andersons (39e) redonnaient de la marge à La Chaux-de-Fonds. Mais Olten n’abdiquait pas: dans le troisième tiers-temps, Nunn (46e et 52e) et Scheidegger (59e) semaient un vent de panique dans les rangs neuchâtelois. Heureusement pour ces derniers, cette «remontada» était trop tardive pour remettre en question l’issue du match.