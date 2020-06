Tourisme

La Chaux-de-Fonds veut être «une destination rêvée» cet été

En mettant en avant son label Unesco, La Chaux-de-Fonds s'est alliée au Locle pour attirer les touristes suisses, en particulier les Alémaniques.

Opération de séduction

Elle veut rappeler, via un spot TV et des publications dans de grands titres nationaux, que la région située à 1000m est un paradis de la randonnée, du pic-nic et du VTT, avec de multiples attractions que la région. L'opération de séduction s'appuie notamment sur le double champion du monde de VTT, le Chaux-de-Fonnier Alexandre Balmer.