Biélorussie : La cheffe de l’opposition espère une aide diplomatique de la France

La cheffe de l’opposition biélorusse Svetlana Tikhanovskaïa exhorte la France à intervenir diplomatiquement afin de résoudre la crise politique qui touche son pays.

«Les Biélorusses ont besoin d’énergie nouvelle pour aller de l’avant», a-t-elle lancé à son arrivée à Paris, en référence à la réélection controversée du président Alexandre Loukachenko en août 2020, et à la répression qui s’est abattue depuis sur les opposants, journalistes et militants des droits de l’homme en Biélorussie.

«Agir de façon décisive»

«J’appelle la France et le président Macron à agir de façon décisive dans la recherche d’une solution à la crise biélorusse», a ajouté l’opposante, aujourd’hui exilée en Lituanie, lors d’une conférence de presse à la Maison des Journalistes, en soulignant le «poids» de Paris sur la scène internationale.

Une rencontre avec le président français n’est pas programmée, a précisé la responsable de l’opposition, qui aura jusqu’à samedi une série d’entretiens à Paris. «Mais nous le rencontrerions avec plaisir n’importe quel jour et à n’importe quel moment», a-t-elle relevé.

Rencontre avec Jean-Yves Le Drian

Elle sera reçue par le ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian mercredi après-midi, par le président du Sénat Gérard Larcher et d’autres responsables parlementaires ainsi que par la maire de Paris Anne Hidalgo samedi.

Le président français avait alors promis d’aider à la médiation de l’OSCE (Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe) dans la crise politique biélorusse, restée pour l’heure lettre morte.

La diplomatie au secours de la Biélorussie

Svetlana Tikhanovskaïa a depuis été reçue par la chancelière Angela Merkel à Berlin, le président Joe Biden le 27 juillet à Washington et le Premier ministre Boris Johnson en août.

Svetlana Tikhanovskaïa appelle à multiplier les pressions contre Alexandre Loukachenko pour qu’il cesse sa répression et entame un dialogue avec l’opposition en vue de nouvelles élections.

Minsk toujours soutenu par Moscou

Les États-Unis, l’Union européenne et le Royaume-Uni ont déjà pris une série de sanctions à son encontre, face à un tour de vis de plus en plus brutal à Minsk, qui bénéficie par ailleurs d’un soutien indéfectible du Kremlin.