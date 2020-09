Allemagne : La cheffe présumée d’une secte condamnée pour un meurtre

Une femme de 73 ans, cheffe présumée d’une secte, a été condamnée à la perpétuité pour le meurtre d’un enfant commis il y a plus de trente ans.

«Possédé par le mal»

Des témoins lors du procès, qui a duré près d’un an, ont raconté comment la femme dirigeait d’une main de fer la communauté et les maltraitances à l’encontre de la petite victime et d’autres enfants. Ils ont parlé de lavage de cerveau, de cruauté psychologique, ou encore de violences physiques et morales dans le groupe de Hanau.