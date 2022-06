Vaud : La chienne aux deux maîtresses au menu du Tribunal fédéral

En décembre 2020, un golden retriever a disparu. Une chienne lui ressemblant énormément a été retrouvée chez une ancienne amie de la propriétaire. La justice tarde à trancher.

L’histoire raconte que, confronté au dilemme de devoir choisir entre deux femmes réclamant chacune la maternité d’un bébé, Salomon a proposé de découper le nourrisson en deux afin de le partager équitablement entre «ses» deux mamans. Une des femmes préféra renoncer plutôt que de voir l’enfant mourir. Le sage roi en déduit que c’était bien elle qui avait porté l’enfant dans le ventre. Le Tribunal fédéral s’est retrouvé récemment dans une situation quasi similaire. Sauf qu’en lieu et place d’un bébé, il y a un golden retriever, Joy , que se disputent Lola* et Peggy*, deux femmes dont l’amour pour cette chienne a fini par altérer les liens d’amitié.

Disparition quasi simultanée

Ressemblance suspecte

De retour un peu plus de deux semaines plus tard, Peggy semble avoir changé ses habitudes et déserte de plus en plus son domicile pour une adresse inconnue. La police met en place un dispositif de surveillance. Lola n’est pas en reste. Le 22 janvier, Peggy est interpellée en Valais en compagnie d’une chienne, copie conforme de Joy. Mais selon la mise en cause, les apparences sont trompeuses. «Ce n’est pas Joy mais ma chienne Bella», prétend-elle. Bella dispose d'une puce électronique française. Mais l’endroit correspondant à celui où se trouvait la puce suisse de Joy a été rasé.