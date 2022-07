Vaud: La chienne en laisse sort du métro, les portes se referment et c’est le drame

Entre une visite chez sa fille de 23 ans à Chavannes-près-Renens et un rendez-vous médical au CHUV, Esmeralda*, une quinquagénaire de Châtel-Saint-Denis (FR), avait une journée bien remplie en terres vaudoises, jeudi dernier. Mais la Fribourgeoise était à mille lieues d’imaginer que c’est la dernière fois qu’elle voyait Suzie, sa petite chienne tout juste âgée de 1 an.

«J’ai prié pour la retrouver vivante»

Un arrêt plus tard, Esmeralda a pu sortir du métro. Dans le stress, elle a oublié le sac qui contenait son téléphone et des documents. Elle a couru dans le sens contraire du M1 pour aller chercher son Pinscher Nain. «J’ai prié pour la retrouver vivante. Hélas, quand je suis arrivée, Suzie était inerte, le collier enlevé, une lésion dans la tête. Elle est morte sur le coup.»

Le deuxième drame avec un chien

Contactés par 20 minutes pour savoir si un tel drame s’est déjà produit, les Transports publics de la région lausannoise répondent par l’affirmative. «Sur les trois dernières années, l’événement de la semaine dernière est le second accident qui provoque la mort d’un chien, affirment les TL. Interrogé sur la présence de détecteur d’obstacle dans le dispositif d’ouverture-fermeture des portes du métro M1, le transporteur indique que «le système reconnaît une main ou tout objet rigide et solide». Donc, un objet fin et souple comme une laisse n’est pas détecté.

«Utiliser une laisse courte»

Les TL rappellent qu’il y a un système d’alarme placé sur le montant droit de chaque porte des rames du métro. «Il est muni d’un poignée rouge, sur fond blanc, à tirer vers le bas. Il permet un arrêt d’urgence et d’ouvrir les portes à l’arrêt.» Les TL signalent aussi que le processus de fermeture des portes du M1 est accompagné d’une alarme sonore et visuelle. «Environ quatre secondes avant le début de la fermeture des portes, une annonce sonore forte retentit. Elle est accompagnée d’un signal lumineux rouge clignotant et visible sur le dessus des portes du m1. «Nous invitons les propriétaires d’animaux à être vigilants lorsqu’ils voyagent avec leurs compagnons, d’être attentifs à leur comportement et d’utiliser une laisse courte», conseillent les TL.